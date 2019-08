Pairi Daiza accueille neuf loups du Canada (photos)

Neuf loups du Canada (Canis lupus occidentalis) sont arrivés au parc animalier hennuyer Pairi Daiza, où la meute a rejoint vendredi son enclos, communique le parc.



La meute est composée d'un mâle et d'une femelle, baptisés Nanouk et Nita, et de leurs sept petits "dont les trois derniers sont nés le 8 mai dernier". Le mâle adulte provient du zoo de Münster en Allemagne, la femelle était précédemment au zoo de Mulhouse en France.







Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.