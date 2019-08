Une semaine après le Tour, Alaphilippe vise le doublé sur la Clasica San Sebastian

Julian Alaphilippe (Deceuninck) tentera de défendre samedi son titre lors de la Clasica San Sebastian, moins d'une semaine après la fin du Tour de France dont il a été le grand animateur.

Victorieux l'année dernière de cette course taillée pour lui, le Français, en jaune pendant 14 jours sur le Tour, retrouvera sur les routes basques celui qui lui a ravi son maillot de leader à deux étapes de l'arrivée sur les Champs: Egan Bernal (Ineos).

L'année dernière, le jeune Colombien avait lourdement chuté à 20 km de l'arrivée de la classique, se fracturant le nez et se blessant à la mâchoire.

Si les 227,3 km sur un profil montagneux semblent pouvoir convenir à Bernal, la course est parfaitement taillée pour les puncheurs, Alaphilippe en tête.

Le peloton devra essuyer deux cols de troisième catégorie, trois de deuxième et deux de première catégorie. La dernière ascension de Murgil - 2,5 km à 11,3 % de moyenne - est propice à une attaque, à 7 km seulement de la ligne d'arrivée.

Nouveauté cette année, les coureurs monteront au sommet d'Erlaitz (1re catégorie), quelques kilomètres seulement après le col de Jaizkibel, un classique de la course basque.

Pour réaliser le doublé, Julian Alaphilippe pourra compter sur ses équipiers de chez Deceuninck, dont le grimpeur espagnol Enric Mas.

Les Movistar, déçus par leurs performances sur la Grande Boucle, aligneront eux deux gros prétendants à la victoire: les Espagnols Mikel Landa et Alejandro Valverde, champion du monde en titre et victorieux par deux fois de la Clasica en 2008 et en 2014.

L'année dernière, Landa avait lui aussi été lourdement blessé dans la même chute que Bernal. Sixième du Tour de France, il cherchera à San Sebastian son premier grand succès cette saison.

Battu au sprint par Alaphilippe l'année dernière, le Néerlandais Bauke Mollema (Trek Segafredo) fait partie des favoris, dans une course où s'aligneront également les frères britanniques Adam et Simon Yates (Michelton-Scott).

Le Belge Greg Van Avermaet (CCC) et son compatriote Tim Wellens (Lotto-Soudal) seront aussi à surveiller.

Cette année, la Clasica organise pour la première fois une course féminine de 127,1 km où s'aligneront 16 équipes.

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott), victorieuse du dernier Tour d'Italie en juillet et championne du monde en titre de contre-la-montre, part en favorite.