Doux week-end quasiment au sec

(Belga) Le temps sera calme et très doux ce samedi après-midi, avec des éclaircies et des bancs nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique. Il fera sec dans la plupart des régions mais une petite averse isolée n'est pas exclue. Les températures atteindront 19 à 21 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et entre 22 et 24 degrés dans les autres régions. Vent généralement faible de secteur nord.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera progressivement. Les températures redescendront entre 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 15 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible d'est ou de directions variables. Dimanche, une belle journée chaude s'annonce avec assez bien de soleil le matin. La nébulosité augmentera l'après-midi, avant l'arrivée d'un front pluvieux très affaibli la nuit suivante. Les maxima pourront atteindre jusqu'à 27 degrés. Pour lundi, un léger risque d'averse subsiste. Ce risque se renforcera à partir de mercredi. (Belga)