Entre train et voilier, un long périple attend désormais Greta Thunberg

Greta Thunberg, la jeune activiste qui a inspiré la jeunesse pour les marches pour le climat, a quitté son pays samedi pour un périple qui l'emmènera en Suisse, aux USA et au Chili.



"Dans le train du matin pour New York et Santiago du Chili", a-t-elle lancé sur ses comptes sociaux avec une photo d'elle se tenant à côté du train. Avant de traverser l'Atlantique à bord du yacht de course Malizia II, Greta Thunberg se rendra en Suisse pour rencontrer des activistes pour le climat issus de dizaines de pays au sommet "Fridays for Future".





Son premier voyage en Amérique du Sud



Après une semaine de sommet, elle partira en Grande-Bretagne où elle rejoindra le skipper allemand Boris Herrmann et Pierre Casiraghi de Monaco. Elle traversera l'océan à bord du yacht zéro émission. Aux USA, elle doit assister au Sommet action climat 2019 de l'ONU à New York le 23 septembre, en marge de l'Assemblée annuelle des Nations-Unies et des manifestions pour le climat annoncées les 20 et 27 septembre.

Elle se rendra aussi au Canada et au Mexique avant de rejoindre la conférence annuelle sur le changement climatique organisée par l'ONU en décembre à Santiago, au Chili. Ce sera le premier voyage en Amérique du Nord et du Sud pour l'adolescente de 16 ans depuis le lancement de son mouvement devant le parlement suédois l'été dernier. Elle va interrompre ses études pour faire ce voyage.