Liège: un jeune homme interpellé pour avoir tabassé à mort l'ex-compagnon de sa mère

Un homme de 24 ans a été interpellé pour avoir passé à tabac l'ex-compagnon de sa mère samedi matin à Liège, a-t-on appris auprès de la police de Liège. La victime est en état de mort cérébrale, a affirmé le parquet Liège.

La victime - un homme de 34 ans sorti récemment de la prison de Jamioulx - s'est rendue au domicile de son ex-compagne sur le quai de la Bovery à Liège. Le nouveau compagnon de la dame a ouvert la porte et cela a fortement déplu à la victime. Les échanges se sont rapidement envenimés et le fils de la femme s'en est mêlé. Ce dernier a passé à tabac le trentenaire à poings nus. La victime s'est effondrée inconsciente et a été emmenée à l'hôpital.

Selon le parquet, l'homme se trouve actuellement en état de mort cérébrale.