X-Games 2019: un jeu d'enfants

Hauts comme trois pommes et carrément époustouflants: Gui et Cocona, 10 ans, et Sky, tout juste 11 ans, ont fait sensation aux X Games à Minneapolis en signant des figures d'un niveau inimaginable pour leur âge, une nouvelle donne dans l'univers du skateboard.

A 10 ans et 7 mois, le Brésilien Gui Khury s'est offert un premier record, celui du plus jeune athlète ayant jamais participé aux X Games, la grande fête des sports alternatifs, créée en 1995 par la chaîne de télévision américaine ESPN.

Il s'est fendu jeudi lors des qualifications d'une figure (tricks) emblématique en skateboard street, un 900 (deux tours et demi sur soi-même), qu'il a envoyée pour la première fois quand il avait 8 ans. Ce tricks a été réussi pour la première fois de l'histoire il y a 20 ans par la légende Tony Hawk, quand il avait 31 ans...

Le Brésilien est à l'image d'une nouvelle et très jeune génération. Pour l'édition 2019 des X Games - qui compte quelque 50 athlètes tous sports confondus -, 9 athlètes ont moins de 15 ans, dont 6 ne dépassent pas les 12 ans (il n'y a pas de limite d'âge imposée), tous engagés en skateboard, et venus du Japon ou du Brésil, deux pays où les skate park se développent, contribuant à attirer les tout jeunes.

- Les filles en force -

Avec une nette domination des filles: sur les 9 très jeunes recrues, 7 sont des filles.

Cocona Hiraki est Japonaise et à 10 ans et 11 mois, elle est devenue vendredi la plus jeune athlète des X Games, filles et garçons confondus, à être médaillée en ayant décroché l'argent sur l'épreuve de park.

Sa compatriote Sky Brown, qui vient de fêter ses 11 ans, a envoyé vendredi en finale du park, à sa toute première participation aux X Games, une figure encore jamais rentrée par une femme, un frontside 540 (un tour et demi en l'air).

La skateuse à la double nationalité japonaise et britannique, est déjà une superstar et aime skater dans un park à Myazaki le matin avant de filer à 7h30 pour l'école, bluffe son monde par son habilité à glisser sur les rampes et se propulser dans les airs.

"Je crois que je skate depuis que je suis née! Le skate a toujours été mon jouet favori. Ce me rend heureuse et c'est super fun", raconte à l'AFP celle qui ne pense qu'à une chose: s'amuser.

Sans pression mais comme une pro, elle rivalise avec les meilleures, en gardant cette insouciance de l'enfant, entourée de la bienveillance de ses parents et toujours accompagnée de son petit frère Ocean, âgé de 7 ans.

- 'Plus jeune' -

En lice pour représenter la Grande-Bretagne aux prochains JO à Tokyo, où le skateboard fera son entrée, elle espère que sa popularité incitera d'autres jeunes filles à sortir pour aller dans les skate park. Parce qu'elle n'aime pas skater toute seule !

"La première génération de filles aux X Games c'était il y a seulement 5 ans, c'est fou à dire !", relève Tim Reed, vice-président des X Games.

"Quand on regarde tous les événements qu'on propose, ce sont des disciplines dont les cibles sont les jeunes, avec beaucoup de pratique en park. En rallye, vous ne voyez pas de gamin de 10 ans qui conduit une voiture. Ca fait partie de notre stratégie, on veut être plus jeune, plus adapté aux gamins, on veut plus de park, et des park pour les filles", poursuit Reed.

A cela s'ajoute l'effet olympique, qui a indéniablement boosté la pratique et élevé le niveau depuis 4 ans et l'annonce du skateboard intégrant les Jeux.