"L'homme a essayé de me tirer de dessus mais il m'a raté car j'ai plongé": des témoins de la fusillade au Texas racontent

Un tireur a semé la mort samedi dans une zone commerciale d'El Paso, dans le sud des Etats-Unis, où il a abattu 20 personnes venues faire leurs courses en ce premier jour de week-end, avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police qui soupçonne un crime à caractère raciste.

La fusillade, survenue aux abords d'un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique, a fait 20 morts et 26 blessés, dont certains se trouvaient dans la soirée dans un état critique. Le magasin venait de mettre en vente des fournitures scolaires avant la rentrée. Selon la police, entre 1.000 et 3.000 clients s'y pressaient pour faire leurs courses au moment du drame.

Vanessa Saenz, 37 ans, a expliqué sur Fox News avoir entendu "comme des feux d'artifices" alors qu'elle cherchait une place de parking.



"J'ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon de camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber à terre", a-t-elle raconté. Des vidéos amateurs montraient des scènes de chaos, avec des clients qui courent pour se mettre à l'abri, et des corps inanimés au sol.





Les habitants se pressent pour donner leur sang



Robert Curado a expliqué au journal El Paso Times s'être caché avec sa mère entre deux distributeurs à l'entrée du Walmart. "L'homme a essayé de me tirer de dessus mais il m'a raté car j'ai plongé", a-t-il raconté en assurant avoir reconnu un fusil d'assaut AK-47.

"Cette journée, qui aurait dû être normale pour des gens venus faire du shopping, s'est transformée en l'une des plus meurtrières de l'histoire du Texas", a regretté le gouverneur de cet immense Etat, Greg Abbott. "Vingt innocents ont perdu la vie", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, en appelant la population d'El Paso à "se réunir", toutes origines confondues, pour surmonter cette "catastrophe".





Un possible motif "haineux"



Sans attendre, les habitants de la ville ont répondu massivement à un appel à donner leur sang pour les blessés, âgés de 2 à 82 ans, selon les médias. Plusieurs veillées en mémoire des victimes devaient également se tenir dans la soirée.

La police a placé en garde à vue un homme blanc de 21 ans et enquête sur un possible motif "haineux", ce qui aux Etats-Unis désigne les attaques motivées par l'origine, la religion, ou encore l'orientation sexuelle des victimes.