Historiques, sportives, farfelues: 1001 manières de traverser la Manche

En avion, en montgolfière mais aussi en gondole ou en "aquacycle". Avant Franky Zapata, surnommé "l'homme volant", d'autres pionniers sont parvenus à relier la France et l'Angleterre de mille et une manières.

- En ballon(s) -

Le 7 janvier 1785, le Français Jean-Pierre Blanchard et l'Américain John Jeffries réalisent la première traversée de la Manche en montgolfière. Partis de Douvres (Angleterre), ils se posent trois heures plus tard sur un arbre en forêt de Guines, près de Boulogne-sur-Mer (France).

225 ans après, en mai 2010, un aventurier américain, Jonathan Trappe, effectuera la traversée porté par un bouquet de 55 ballons multicolores gonflés à l'hélium.

- A la nage -

Matthew Webb, un capitaine de la marine marchande britannique, réussit la première traversée à la nage le 25 août 1875, en 21 heures et 45 minutes. L'Américaine Gertrude Ederle sera la première femme en 1926, en 14 heures et 31 minutes.

Le 18 septembre 2010, Philippe Croizon, un Français de 42 ans, amputé des quatre membres, dompte la Manche en environ 13 heures, grâce à des prothèses équipées de palmes fixées à ses moignons de jambes.

- En avion -

Le 25 juillet 1909, le constructeur et aviateur français Louis Blériot, parti de Calais, atterrit à Douvres après 37 minutes de vol à bord du "Blériot XI". Outre un prix de 1.000 livres sterling offert par le quotidien britannique Daily Mail, cette première permettra à l'industriel de remplir son carnet de commandes.

En 1979, l'Américain Brian Allen, 26 ans, effectuera la traversée en avion à pédales. Quant aux deux retraités britanniques Douglas Penn et Ann Jackson, ils la feront en 1988 debout sur une aile d'avion.

- Sur l'eau -

Le 25 juillet 1959, le commandant britannique Peter Lamb effectue la première traversée aux commandes d'un prototype monoplace d'aéroglisseur, un engin qui glisse sur un coussin d'air à une vingtaine de centimètres au-dessus des flots.

En 1986, c'est en kayak biplace que les Normands Dominique Vaast et Francois Bocquet, 28 et 21 ans, parcourent les 200 kilomètres qui séparent Portsmouth et Le Havre. Leur temps: 26 heures et 5 minutes.

En 1987, Steve Butterworth, un unijambiste britannique de 30 ans, relie la France et l'Angleterre en monoski, tracté par un petit hors-bord.

Vittorio Orio, un Vénitien de 60 ans, effectue la traversée Douvres-Calais en gondole en 2001.

En 1984, Rick et Stephen Cooper, deux frères britanniques âgés de 26 et 30 ans, font le même trajet en pédalo, en un peu plus de huit heures.

Yvon Le Caer, architecte breton de 40 ans, débarque le 10 septembre 1985 à Poole sur son "aquacycle", un engin qu'il a fabriqué en assemblant un vélo sur des flotteurs, après une traversée de 148 kilomètres effectuée en 16 heures et 42 minutes à partir de Cherbourg.

- En parachute -

En 1988, Yves Marre, un inventeur français de 37 ans, traverse la Manche grâce à un parapente à moteur de sa fabrication, appelé "Propulsar". Il est arrêté par les douaniers britanniques à son atterrissage dans un champ près de Douvres, puis remis en liberté. Il revendique la première traversée sur un appareil permettant de décoller et d'atterrir sur les pieds.

Onze ans plus tard, Thierry Demonfort et Bertrand de Gaullier, officiers français de 34 et 36 ans, réalisent la première traversée en parachute biplace, atteignant Calais en 25 minutes. Ils avaient été largués à 8.000 mètres d'altitude à la verticale de Douvres.

Le 31 juillet 2003, l'Autrichien Felix Baumgartner, 34 ans, traverse la Manche en chute libre, équipé d'un aileron en carbone. Il saute d'un avion au-dessus de Douvres, chute pendant une dizaine de minutes à plus de 200 km/h, avant d'ouvrir son parachute au-dessus du Cap Blanc-Nez, près de Calais.