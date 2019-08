Mick Schumacher remporte son premier succès en Formule 2

L'Allemand Mick Schumacher (Prema), fils du septuple champion du monde de F1 Michael, a remporté dimanche sa première victoire en Formule 2 sur le Hungaroring de Budapest.

"Génial !, a-t-il réagi. Je crois que ça résume bien les choses. C'est un soulagement après pas mal de malchance. (...) J'avais la pression parce que nous avons une voiture performante mais nos résultats jusque-là n'ont souvent pas été à la hauteur de nos capacités."

Le pilote de 20 ans a remporté la deuxième course du week-end, celle pour laquelle les positions sur la grille de départ sont renversées par rapport aux résultats de la veille. Sa huitième place lors de la course 1 lui permettait de s'élancer en pole position.

Après avoir résisté au départ à l'assaut du Japonais Nobuharu Matsushita, il a passé 28 tours relativement tranquilles en tête, sur un circuit où il est très compliqué de dépasser.

Le pilote de l'écurie Carlin s'est toutefois rapproché dans les dernières boucles, espérant pousser Schumacher à commettre une erreur.

"Mes pneus se dégradaient et il n'était pas facile de les garder en vie, a raconté l'Allemand. Cela ajoutait à la pression, comme le fait de regarder sans cesse dans mes rétroviseurs. C'était divertissant !"

"Une première victoire vous donne toujours beaucoup de confiance. J'espère que ce résultat me donnera un élan pendant la trêve estivale et pour la prochaine manche à Spa-Francorchamps" (30 août-1er septembre), a-t-il poursuivi.

Elle ne le pousse toutefois pas à regarder trop tôt vers la F1, assure-t-il: "je dois être sûr d'être prêt au moment où j'y arriverai et d'être le plus à l'aise possible dans l'équipe dans laquelle je serai."

Mick Schumacher, vainqueur sous les yeux de sa mère, sa soeur et sa grand-mère, est 11e au classement des pilotes de F2 avec 45 points, contre 196 au leader néerlandais Nyck de Vries (ART Grand Prix).