BigFlo et Oli mettent le feu en soirée au Ronquières Festival

(Belga) Les rappeurs français BigFlo et Oli, après s'être un peu fait attendre, mettent le feu ce dimanche soir sur le site du plan incliné de Ronquières. La huitième édition du Ronquières Festival, qui a débuté samedi, a entamé sa dernière soirée au rythme de leur rap dynamique, repris en coeur par des milliers de festivaliers. Samedi soir déjà, le rappeur français Lomepal avait mis une belle ambiance, pour la dernière date de sa tournée estivale. Suivront encore ce dimanche soir Hoverphonic puis la chanteuse française Zazie, avant la clôture assurée après minuit par Daddy K.

Le Ronquières Festival, sold out avec près de 45.000 entrées vendues pour les deux jours, a connu une deuxième journée rythmée avec notamment l'étoile montante Clara Luciani, qui a attiré beaucoup de monde en fin d'après-midi. Interagissant avec le public, elle a terminé son concert avec son tube "La Grenade", dont le public chantait des morceaux entiers. Elle a été suivie par Eddy De Pretto, lui aussi très attendu à Ronquières. Après la prestation de Zazie prévue à partir de 23h, le "parrain du hip hop belge", Daddy K, fêtera ses 30 ans de carrière au pied du plan incliné et devrait assurer une clôture plus que rythmée. (Belga)