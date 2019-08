Un lundi doux et partiellement nuageux

(Belga) Les dernières petites pluies s'évacueront rapidement vers l'est ce lundi matin et le temps redeviendra ensuite sec avec par moments du soleil, selon les prévisions de l'IRM. Durant l'après­ midi, les nuages se montreront un peu plus nombreux avec un léger risque d'averses sur l'ouest du pays. Les températures atteindront 22 à 24 degrés en Ardenne et en bord de mer, contre 24 à 26 degrés ailleurs dans le pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud­ ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec la possibilité d'un peu de pluie ou d'une averse, surtout sur le sud­-est du pays. Dans la région côtière et sur le nord­-ouest, le temps pourrait même rester sec avec quelques éclaircies. Les minima seront compris entre 12 et 16 degrés. Le vent s'orientera au sud­-ouest et faiblira dans la plupart des régions. Il restera modéré sur le nord­-ouest du pays.