Un ciel nuageux lundi après-midi

(Belga) Le ciel sera partiellement à très nuageux lundi après-midi avec un risque d'une ondée principalement sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima oscilleront entre 21 degrés en haute Ardenne, 22 ou 23 degrés à la côte et 26 degrés en Campine. Le vent de sud-ouest sera modéré et à la côte assez fort.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera à nouveau partiellement à très nuageux avec la possibilité d'un peu de pluie ou d'une averse, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 12 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré. Mardi matin, le ciel sera partiellement nuageux au nord du pays tandis que la nébulosité sera abondante dans le sud, avec quelques pluies. Dans l'après-midi, ces pluies s'intensifieront en Ardenne avec le risque d'un coup de tonnerre. Le temps devrait rester généralement sec dans les régions du nord et du nord-ouest. Les maxima devraient atteindre 21 degrés à la côte et 25 degrés dans l'extrême sud du pays. Durant la nuit, les précipitations se généraliseront graduellement à l'ensemble du pays. Un coup de tonnerre restera possible en Ardenne. Les minima oscilleront entre 12 et 15 degrés. (Belga)