En retard, la Fed va investir dans un système de paiement en temps réel

La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé lundi qu'elle allait développer un nouveau système interbancaire de paiement en temps réel fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jour sur 7, pour rattraper son retard sur d'autres pays et saisir l'opportunité des avancées technologiques.

"La technologie actuelle offre une opportunité cruciale à la Réserve fédérale et à l'industrie des services de paiement de moderniser le système de paiement du pays", écrit la Fed dans une proposition soumise à commentaires publics.

"La Fed va investir dans un nouveau service pour s'assurer que les paiements en temps réel sont disponibles pour tout le monde", a indiqué dans un discours à Kansas City Lael Brainard, gouverneur de la Banque centrale.

"Aujourd'hui l'infrastructure américaine des transactions de paiement de détail est à la traîne par rapport à d'autres pays", a expliqué Mme Brainard.

"L'Europe, le Mexique, et l'Australie ont déjà mis au moins des capacités de règlement et de compensation en temps réel", a-t-elle noté.

"Par contraste, ici aux Etats-Unis, le fossé continue de se creuser entre les possibilités de transactions qu'offre l'économie numérique et le système de structures de paiement et de compensation", a encore signalé la responsable.

Elle a rappelé les plans et tentatives d'offres de paiement numérisés privés qui se bousculent et "veulent court-circuiter nos banques et notre monnaie".

"Le projet Libra de Facebook soulève de nombreux problèmes qui prendront du temps à se résoudre mais une chose est claire: consommateurs et entreprises à travers le pays exigent des paiements en temps réel et les banques en qui ils ont confiance devraient être capables de fournir un tel service en toute sécurité, quelle que soit la taille" des transactions.

Le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé mi-juin son intention de lancer Libra, un mode de paiement numérique, alternatif aux circuits bancaires traditionnels, qui inquiète les régulateurs dans le monde entier dans la mesure où il pourrait bouleverser le système financier mondial vu la taille du réseau social.