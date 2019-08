L'émissaire américain salue "d'excellents progrès" dans les négociations avec les talibans

Les Etats-Unis et les talibans ont réalisé lundi "d'excellents progrès" dans les négociations menées à Doha pour trouver un accord visant à mettre un terme à un conflit qui dure depuis 18 ans en Afghanistan, a annoncé l'émissaire américain.

Les Etats-Unis, qui ont envahi l'Afghanistan et renversé les talibans en 2001, veulent retirer des milliers de soldats du pays et tourner la page de la plus longue guerre de leur histoire.

Mais ils veulent au préalable obtenir des insurgés l'assurance qu'ils cesseront tout lien avec Al-Qaïda et empêcheront d'autres jihadistes comme ceux du groupe Etat islamique (EI) d'utiliser l'Afghanistan comme un refuge.

Les pourparlers, qui en sont à leur huitième cycle, ont commencé samedi dans la capitale du Qatar.

"En s'appuyant sur les excellents progrès réalisés à Kaboul la semaine dernière, j'ai passé ces derniers jours à Doha concentré sur les points encore en suspens pour conclure un possible accord avec les talibans", a écrit sur Twitter l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad.

La conclusion d'un accord "permettrait un retrait des troupes (américaines) soumis à des conditions", a-t-il ajouté. "Nous avons réalisé d'excellents progrès", s'est-il félicité.

Les talibans eux n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

M. Khalilzad a par ailleurs indiqué qu'il se rendra à New Delhi "pour des réunions déjà prévues afin de poursuivre la construction d'un consensus international en soutien au processus de paix afghan".

Un accord entre les Etats-Unis et les talibans ouvrirait la voie à des discussions directes entre les insurgés et le gouvernement du président afghan Ashraf Ghani.

"Mon équipe et les représentants des talibans vont continuer à discuter des détails techniques ainsi que des étapes et mécanismes requis pour une mise en application réussie de cet accord constitué de quatre parties sur lequel nous travaillons depuis ma nomination", a écrit M. Khalilzad.

Selon lui, une entente sur "ces détails est essentielle".

Les quatre piliers d'un éventuel accord sont: le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, l'engagement des talibans à rompre leurs liens avec Al-Qaïda, à respecter un cessez-le-feu et à discuter avec l'administration de Kaboul, a-t-il ajouté.

- "Beaucoup de progrès" -

Les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan sont engagés depuis le 7 octobre 2001 dans une vaste opération militaire en Afghanistan. Elle a été lancée après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis (près de 3.000 morts) pour frapper les camps d'Al-Qaïda et son chef Oussama ben Laden.

Chassés du pouvoir par cette intervention, les talibans mènent en Afghanistan depuis une insurrection en perpétrant de nombreuses attaques sanglantes.

Washington espère conclure un accord de paix avec les talibans d'ici le 1er septembre, avant les élections afghanes prévues le même mois et la présidentielle américaine en 2020.

Le président Trump a parlé vendredi de "beaucoup de progrès" réalisés dans les négociations avec les insurgés.

Si les Etats-Unis et les talibans parviennent à un accord, des questions cruciales restent néanmoins à résoudre pour la période qui suivra.

Les Etats-Unis ont ainsi déclaré que tout retrait serait "fondé sur des conditions" alors que les talibans insistent pour un retrait complet des forces étrangères avant d'envisager de respecter leurs engagements.

Pour Washington, une entente avec les talibans doit être suivi d'un accord entre les insurgés et l'administration du président Ghani, que les talibans considèrent comme illégitime.

Le gouvernement afghan a formé une équipe de négociateurs pour des pourparlers directs avec les talibans, qui pourront avoir lieu dès la fin du mois, espèrent des diplomates.

Alors même que les Etats-Unis et les talibans sont assis à la table des négociations, la violence en Afghanistan se poursuit.

Les civils continuent d'y mourir à un rythme "inacceptable", a récemment dénoncé la mission de l'ONU en faisant état de 1.500 d'entre eux tués ou blessés sur le seul mois de juillet.

Dimanche, le pays a été meurtri par deux attentats ayant tué au moins deux personnes à Kaboul et au moins sept policiers dans le sud du pays.

gw-wat-burs/on/all