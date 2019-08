Les géants de la presse américaine Gannett et GateHouse annoncent une fusion

Le groupe Gannett, numéro un de la presse aux Etats-Unis, a annoncé lundi qu'il allait fusionner avec son principal concurrent GateHouse, un mariage de raison qui permettra aux deux géants américains de consolider leur position dans un secteur en difficulté chronique.

Maison mère de GateHouse, New Media Investment Group va faire l'acquisition de Gannett via une transaction en actions et en espèces d'un montant d'environ 1,4 milliard de dollars. L'alliance de Gannett (USA Today) et de GateHouse donnera naissance à un colosse de la presse locale, fort de 263 titres de presse quotidienne et 145 millions de lecteurs.