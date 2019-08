Basket: la France souffre et s'incline devant la Turquie

Un peu moins d'un mois avant son entrée dans le Mondial de basket (31 août-15 septembre) en Chine, la France a peiné et s'est inclinée logiquement devant la Turquie (74-69) lors de son premier match de préparation, lundi à Pau.

La France n'avait plus perdu devant les Turcs depuis le 5 septembre 2010 en championnat du monde à Istanbul (95-77).

Dans un Palais des Sports bouillant, les hommes de Vincent Collet sont entrés difficilement dans ce match. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, manqué d'agressivité, raté des passes, perdu des rebonds, démontrant qu'il manque beaucoup d'huile dans les rouages du collectif.

La raison vient peut-être aussi de l'enchaînement des séances de travail depuis le début de la préparation, d'abord trois jours à Paris, à l'Insep puis depuis le 30 juillet à Pau.

Cette phase initiale s'achèvera mercredi avec un match à Toulouse contre la Tunisie.

Ensuite, le groupe se verra accorder un repos jusqu'au 11 août avant d'entamer la deuxième phase de travail à Lyon avec des matches à Villeurbanne contre le Monténégro (15 août), le Brésil (16 août) et l'Argentine (17 août).

Tout n'a pas été négatif pour Vincent Collet, privé de Nando de Colo et Axel Toupane (mollet). Il souhaitait améliorer "son curseur défensif". Et en ce sens il a eu quelques satisfactions, essentiellement dans son second cinq, autour de Vincent Poirier (5 rebonds) ou Louis Labeyrie (5 rebonds).

Les Bleus n'ont pas été assez sérieux notamment sur Cedi Osman (17 points) ou Furkan Kormaz (15 pts), une attitude préjudiciable car ces joueurs étaient en réussite.

C'est une des raisons pour laquelle les Français se sont mis en difficulté, d'autant plus que l' attaque a manqué de précision (44,9%) à l'image de Thomas Heurtel (3/11) ou encore Nicolas Batum (1/3). La réussite d'Adrien Moerman (12 pts) n'a pas suffi, tout comme la présence du meilleur défenseur de la NBA avec Utah Jazz, Rudy Gobert (6 pts, 11 rebonds dont 3 offensifs).

Quant à Franck Ntilikina, il a étrenné son maillot bleu à 43 secondes de la fin du premier quart-temps. Et de balle manière: le meneur des Knicks de New-York a offert une passe décisive à Vincent Poirier (22-17, 10e). Ntilikina (15 min, 2 pts, 2 rbs, 6 passes) a également montré une belle présence défensive.