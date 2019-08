Dwayne Johnson et Jason Statham détrônent "Le Roi Lion" au box-office

Dwayne Johnson et Jason Statham, vedettes du nouveau film de la franchise "Fast & Furious", ont détrôné ce week-end le remake du "Roi Lion" à la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Pour sa sortie, "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" qui prolonge la série à succès en mettant l'accent sur deux de ses personnages, a récolté plus de 60 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada.

Le film, qui sort mercredi en France, met les frères ennemis Hobbs et Shaw aux prises avec Brixton, un "anarchiste génétiquement modifié" campé par Idris Elba, qui va les contraindre à unir leurs forces.

Il a mis fin au règne du lionceau Simba, remake du dessin animé à succès de 1994 tourné cette fois-ci grâce à un procédé novateur sur un plateau en réalité virtuelle. "Le Roi Lion" a engrangé 38,5 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, avec déjà plus de 431 millions en trois semaines.

Troisième sur le podium, le dernier film de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in... Hollywood", a réalisé 20 millions de dollars de recettes, 78,8 millions depuis sa sortie voici deux semaines. Lettre d'amour au cinéma américain d'antan, le film porté notamment par le duo Leonardo DiCaprio-Brad Pitt se déroule en 1969, à une époque où bourgeonnent le nouvel Hollywood, ses auteurs idéalistes, ses doublures fidèles et ses westerns spaghettis.

Episode de transition entre la saga des Avengers conclue par "Endgame" et la prochaine phase des aventures des super-héros Marvel, "Spider-Man: Far From Home" obtient la quatrième place, avec une modeste récolte de 7,9 millions de dollars (360,4 millions en cinq semaines). Le film mettant en scène le jeune Tom Holland dans le rôle de l'homme-araignée a tout de même franchi la barre symbolique du milliard de dollars au niveau mondial.

Autre film d'animation, "Toy Story 4", des studios Pixar-Disney, se classe cinquième avec 7,35 millions de recettes.

Voici le reste du Top 10:

6. "Yesterday": 2,4 millions de dollars sur le weekend (67,9 millions en cinq semaines d'exploitation)

7. "The Farewell": 2,4 millions (6,82 en quatre semaines)

8. "Crawl": 2,2 millions (36,1 en quatre semaines)

9. "Aladdin": 2,1 millions (350,5 en onze semaines);

10. "Annabelle - La Maison du Mal": 878.000 dollars (71,6 en six semaines).