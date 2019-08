Prévisions météo: la pluie est de retour sur une partie du pays

L'été se poursuit dans le calme en ce début de mois d'août. Les canicules semblent derrière nous et c'est même un petit avant goût d'automne qui attend certains d'entre nous ce mardi. Dès la matinée, le ciel sera peu à partiellement nuageux sur le centre et le nord du pays alors qu'au sud, la nébulosité sera abondante avec quelques pluies, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM).

Dans l'après-midi, ces pluies s'intensifieront au sud du sillon Sambre et Meuse avec le risque d'un coup de tonnerre. Les régions du nord et du nord-ouest du pays devraient conserver un temps généralement sec. Les maxima seront de l'ordre de 20° en Hautes Fagnes à 25° en Campine. Le vent de secteur sud-ouest sera généralement modéré dans la partie nord du pays. Il deviendra souvent faible dans la partie sud.

Mardi soir, la nébulosité restera abondante en Ardenne avec de la pluie ou des averses (localement orageuses) alors qu'ailleurs nuages et éclaircies, parfois larges, alterneront sous un temps généralement sec. Dans la nuit, de nouvelles précipitations gagneront progressivement l'ensemble du pays. Des nuages bas, voire localement du brouillard, pourront se former en Ardenne. Les minima oscilleront entre 12° et 16°. Le vent restera faible à modéré de sud-ouest.

Mercredi, le temps sera encore doux et variable avec parfois des averses, qui pourront être orageuses, sous des maxima proches de 23°.

Jeudi, il fera plus sec avec davantage d'éclaircies et vendredi, probablement ensoleillé et chaud avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.