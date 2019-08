Dopage: l'AMA lève la suspension partielle du laboratoire de Stockholm

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé lundi la levée de la suspension partielle du laboratoire antidopage de l'université Karolinska, dans la région de Stockholm, qui avait été épinglé en août 2018 pour avoir utilisé une méthode de tests non homologuée.

Ce laboratoire a "résolu le problème qui avait mené à sa suspension partielle" il y a un an et "n'est plus tenu de transporter en toute sécurité les échantillons nécessitant une analyse GC/C/IRMS à un autre laboratoire accrédité par l'AMA", a indiqué l'organisation internationale dans un communiqué.

"Nous félicitons le Laboratoire de Stockholm pour la réponse qu'il a apportée au problème qui a conduit à la suspension partielle, et nous assurons aux sportifs qu'ils peuvent être confiants que le Laboratoire fonctionne conformément aux normes élevées requises par l'AMA et le programme mondial antidopage", a indiqué dans le communiqué le directeur général de l'organisation, Olivier Niggli.

Début août 2018, l’AMA avait partiellement suspendu l’accréditation du laboratoire de Stockholm en raison de sa non-conformité aux standards internationaux pour certains contrôles.

Dans un communiqué, l'AMA précisait alors que le laboratoire antidopage de l'université Karolinska avait recours à une méthode d'analyse non homologuée par le Standard international pour les laboratoires (SIL): la "méthode analytique par chromatographie gazeuse – combustion – spectrométrie de masse des rapports isotopiques".