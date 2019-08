Salah Abdeslam finalement inculpé dans le dossier des attentats du 22 mars à Bruxelles

Salah Abdeslam a été à son tour inculpé en juin dernier dans le dossier des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, rapportent les titres Sudpresse, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Belang van Limburg mardi. L'information a été confirmée lundi par le parquet fédéral.

Salah Abdeslam, le dernier des terroristes des attentats de Paris à être en vie, est donc poursuivi en Belgique du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste.

Le Molenbeekois de nationalité française bientôt âgé de 30 ans avait été interpellé rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean, le 18 mars 2016, en compagnie de Sofian Ayari. Ce dernier, de nationalité tunisienne, est aussi suspecté de terrorisme faisant depuis plus d'un an l'objet de cette double inculpation dans les attentats de Paris et de Bruxelles.