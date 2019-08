Orages: vingt départements français en vigilance orange

Vingt départements, dont onze nouveaux, ont été placés mardi en vigilance orange par Météo-France en raison d'un risque d'orages "violents" après une période de chaleur.

L'alerte lancée par le service de prévision de mardi 14H00 à mercredi 12H00 concernait jusqu'ici l'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône, mais aussi l'Isère, la Saône-et-Loire et la Haute-Savoie.

Mais Météo-France a étendu la vigilance orange aux orages à onze nouveaux départements dans son dernier bulletin: d'une part, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire-de-Belfort et la Haute-Saône, et d'autre part, l'Aveyron, le Cantal, le Lot, la Lozère, le Tarn-et-Garonne et le Puy-de-Dôme.

Ondées et orages se sont déjà produits en début d'après-midi de l'Auvergne et du Sud Bourgogne au Jura et au nord de la Haute-Savoie. Les orages devraient rapidement se multiplier et se renforcer sur la Haute-Saône, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, souligne Météo-France.

Des volumes de pluie de 30 à 50 millimètres par heure (soit 30 à 50 litres d'eau au mètre carré) sont attendus, "engendrant un risque de ruissellement et d'inondations locales", avec des rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h.

Météo-France évoque une "situation fortement orageuse nécessitant une attention particulière dans la mesure où il existe un risque important de phénomènes violents".