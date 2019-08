Schaerbeek: en pleine intervention, un pan de mur tombe sur un pompier

Un pompier a dû être hospitalisé à la suite d'une intervention pour un feu de cuisine à Schaerbeek, mardi vers midi. Alors qu'il progressait dans la cage d'escalier, un pan de mur de Gyproc, gorgé d'eau de la lance d'incendie, s'est effondré sur "Les pompiers ont été appelés mardi vers 12h44 pour un fort dégagement de fumée provenant d'un immeuble de trois étages, situé rue Van Hove à Schaerbeek. Arrivés sur place, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un feu de cuisine et que les occupants avaient déjà tous évacué les lieux", a exposé Walter Derieuw.



"Les pompiers ont entamé l'extinction de l'incendie mais à cause de l'eau projetée, un pan de la cage d'escalier est tombé. Un collègue se trouvait en-dessous et a reçu ce mur de Gyproc, imprégné d'eau, sur le dos et la nuque. Par mesure de précaution, il a été transféré vers l'hôpital pour passer des examens. Heureusement, il portait son casque. Selon les dernières nouvelles, il n'a rien de grave et il a pu rentrer chez lui, mais il pourrait avoir plusieurs jours d'incapacité de travail", a indiqué le porte-parole des pompiers.



Quant à l'immeuble, vu l'effondrement de la cage d'escalier, il a été déclaré inhabitable pour l'instant.