La traque des deux jeunes Canadiens touche-t-elle à sa fin? La police tombe sur de nouveaux indices près d'un fleuve

La police canadienne a annoncé mardi avoir retrouvé dans le nord de la province du Manitoba (centre) "plusieurs objets directement liés" aux deux jeunes Canadiens soupçonnés d'un triple meurtre, introuvables après plus de deux semaines de traque.



"Le 2 août, plusieurs objets directement liés aux suspects ont été retrouvés" sur le rivage près du fleuve Nelson, a indiqué dans un tweet la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale). La police n'a donné aucune précision sur les objets en question. C'est après la découverte de ces indices matériels, ainsi que d'une embarcation vide au bord du cours d'eau, qu'une équipe de plongeurs de la GRC a été envoyée sur place.

Les plongeurs ont fouillé dimanche une portion du fleuve Nelson, sans résultats. Les objets liés à Kam McLeod et Bryer Schmegelsky ont été découverts à moins de 10 km de l'endroit où la voiture calcinée qui aurait servi à leur fuite depuis la Colombie-Britannique (ouest), a été retrouvée le 22 juillet, non loin de la bourgade de Gillam, a précisé la GRC.





Faute de nouvelle piste, la police avait réduit ses opérations



D'importantes recherches, avec notamment l'appui d'avions de l'armée, ont été menées dans cette zone marécageuse particulièrement inhospitalière, infestée d'ours, de loups et d'insectes piqueurs. La police a dû se résoudre à réduire ses opérations en fin de semaine dernière faute de nouvelle piste. Les enquêteurs n'excluent pas que les deux fugitifs soient morts ou qu'ils aient réussi à quitter la région de Gillam malgré l'important dispositif policier.

McLead et Schegelsky ont abouti dans la région de Gillam, située à plus de 1.000 km au nord de Winnipeg, la capitale du Manitoba, au terme d'une cavale en voiture de plus de 3.000 km à partir de la Colombie-Britannique.

Les deux amis d'enfance sont formellement accusés du meurtre sans préméditation d'un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck. Ils sont également soupçonnés d'avoir tué un Australien de 23 ans, Lucas Fowler, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans, là aussi pour une raison inconnue. Leurs corps avaient été retrouvés le 15 juillet le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique.