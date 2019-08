La Bourse de Paris rebondit modestement sans perdre de vue le risque commercial

La Bourse de Paris rebondissait modestement mercredi matin (+0,32%) après les récentes turbulences générées par l'escalade de la confrontation commerciale sino-américaine, mais la perception du risque demeure.

A 09H32 (07H32 GMT), l'indice CAC 40 avançait de 17,37 points à 5.252,02 points. La veille, la cote parisienne avait fini en léger repli (-0,13%). De son côté, Wall Street avait fini dans le vert, rassuré par une stabilisation du yuan.

"Plus les Etats-Unis cognent sur la Chine, plus les marchés européens sous-performent vis-à-vis de Wall Street. Une mécanique qui ne devrait pas s'inverser de si tôt, l'Europe étant très dépendante du bon fonctionnement du système international financier et commercial", note Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

Les craintes sur le commerce persistent depuis que le ton s'est durci la semaine dernière entre la Chine et les Etats-Unis, ces derniers ayant annoncé une nouvelle taxe de 10% sur les importations chinoises. Pékin a ensuite riposté en laissant chuter sa monnaie --une façon d'atténuer le coût des droits de douane--, avant une stabilisation du yuan mardi.

Mais la Chine, qui contrôle étroitement le cours de sa monnaie, l'a de nouveau laissé chuter mercredi pour le troisième jour consécutif face au dollar, en dépit de propos plus conciliants de Washington sur la guerre commerciale.

Sur le terrain monétaire, l'un des principaux conseillers de Donald Trump sur le commerce, Peter Navarro, a estimé mardi que la Réserve fédérale américaine (Fed) devait encore réduire les taux d'intérêt de façon significative pour s'aligner davantage avec la politique monétaire d'autres pays.

Après la baisse d'un quart de point pourcentage (0,25%) des taux américains au jour le jour intervenue la semaine dernière --la première en 11 ans--, les marchés financiers misent encore sur au moins deux baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Sur le plan macroéconomique, la production industrielle allemande a replongé en juin, reculant de 1,5% sur un mois, après sa timide reprise de mai. Cette statistique se situe bien en deçà des attentes des analystes.

En France, le déficit commercial s'est dégradé à 5,2 milliards d'euros en juin, retrouvant un "niveau plus habituel" après le bond des exportations enregistré en mai.

Sur le front des valeurs, EssilorLuxoticca prenait la tête du CAC 40 (+1,36% à 122,75 euros), son vice-PDG délégué du groupe, Hubert Sagnières, ayant dit envisager d'autres acquisitions après l'annonce du rachat du groupe néerlandais d'optique GrandVision, dans un entretien à l'agence Bloomberg.