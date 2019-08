Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku de plus en plus proche de rejoindre l'Inter

(Belga) Romelu Lukaku serait tout proche de rejoindre l'Inter Milan, rapporte la presse spécialisée tant en Italie qu'en Angleterre tout au long de la journée de mercredi. Un accord verbal serait intervenu entre Manchester United où l'attaquant des Diables Rouges est sur une voie de garage depuis la reprise des entraînements, et le club interriste d'Antonio Conte.

Les médias italiens annoncent même une visite médicale jeudi, dernière étape avant la conclusion d'un contrat que certains évoquent étalés sur quatre ans, jusqu'en 2023, d'autres sur cinq saisons pour un montant avancé de 76 millions d'euros par The Guardian. L'Inter est en effet revenu à la charge pour Romelu Lukaku, 26 ans, qui est toujours en contrat à United jusqu'en 2022. Après être passé professionnel à Anderlecht, où il a disputé son premier match à 16 ans, Romelu Lukaku avait rejoint l'Angleterre et Chelsea en 2011. Il a disputé une saison chez les 'Blues' avant d'être prêté successivement à West Bromwich Albion (2012-2013) et à Everton (2013-2014), où il s'était engagé fin juillet 2014. Après quatre saisons pleines chez les Toffees, garnies de 87 buts en 166 matches, il avait fait le grand saut vers MU lors du mercato estival 2017 avec un transfert estimé à 84,75 millions d'euros. Malgré un bilan de 42 buts et 13 assists en 96 rencontres à United, Romelu Lukaku n'est jamais réellement parvenu à faire l'unanimité dans les travées d'Old Trafford. Fin juillet, le club mancunien n'a pas retenu 'Big Rom' pour son stage en Norvège. Voulant quitter le club, il s'est d'ailleurs entraîné avec les U18 d'Anderlecht ces derniers jours. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale belge avec 48 buts en 81 apparitions chez les Diables Rouges, Romelu Lukaku pourrait donc se résoudre à relever un nouveau défi. (Belga)