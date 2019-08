Les Belges à l'étranger - Buteur avec le Real pour la première fois, Eden Hazard impatient de débuter le championnat

(Belga) Eden Hazard a inscrit l'unique but de la partie amicale contre Salzbourg en Autriche permettant au Real d'engranger une victoire à dix jours de l'ouverture du championnat d'Espagne au Celta Vigo le 17 juillet. Le stratège des Diables Rouges était très content d'avoir inscrit son premier but sous le maillot du Real.

"Pour la confiance, c'est toujours bien de marquer et de gagner", a confié l'ancien joueur de Chelsea à Real TV. "C'est juste un match amical, on est encore en pré-saison. Quand vous êtes sur le terrain, vous voulez d'abord gagner. Ensuite, comme attaquant, vous voulez marquer. J'attendais ce moment depuis les cinq matches de préparation. C'est arrivé aujourd'hui, c'est bien, je suis content. Mais l'objectif est d'être prêt dans dix jours contre le Celta Vigo (pour l'ouverture du championnat d'Espagne), là on monte en puissance et en énergie. On est impatient de commencer". (Belga)