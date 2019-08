En Argentine, le combat de longue haleine du mouvement féministe

De Buenos Aires à Cannes, les féministes argentines ont ces dernières années donné un élan considérable au combat pour le droit à l'IVG et contre les violences machistes, un engagement à l'avant-garde en Amérique latine.

Dans ce pays conservateur de 44 millions d'habitants, "il y a une conjonction de luttes. D'abord pour être vivantes, c'est le premier droit humain, pour l'avortement, la lutte contre la traite, le salaire égal homme-femme", détaille à l'AFP Céleste Mac Dougall, figure de la campagne pour l'avortement.

"Si le mouvement féministe est si massif, avec autant de mobilisation, c'est que l'Argentine a une grande tradition de lutte pour les droits humains, notamment durant la dictature (1976-1983), avec les Mères et Grands-mères de la Place de mai. Le combat pour le droit des femmes s'inscrit dans cette lutte", poursuit Céleste Mac Dougall.

Autre force du mouvement, souligne une dirigeante de NiUnaMenos, Florencia Alcaraz, les Rencontres nationales des femmes, chaque 12 octobre. Elles ont fédéré un mouvement qui est devenu de plus en plus populaire. La dernière édition, en 2018 dans la province de Chubut (sud), a rassemblé 100.000 militantes. Elles espèrent battre un record d'affluence en 2019 à La Plata.

- "Deuil collectif" -

"Nous avions besoin de porter un deuil collectif, de donner une résonance aux féminicides, et d'interpeller, non seulement l’État, mais la société dans son ensemble", explique Florencia Alcaraz.

C'est d'abord les grandes manifestations contre les féminicides (meurtres de femmes, ndlr) et les violences machistes, impulsées par le collectif NiUnaMenos (Pas une de moins) qui ont placé l'Argentine sur le devant de la scène ces dernières années, Buenos Aires remportant la palme de la plus vaste mobilisation à l'occasion du 8 mars.

En 2017 et 2018, les foulards verts, symboles de la revendication sur la légalisation de l'avortement, ont monopolisé l'attention.

Longtemps, le débat féministe était cantonné aux universités, à une classe moyenne. Il inonde désormais les rues du pays. Lycéennes, étudiantes, secrétaires, femmes au foyer, femmes de ménage, de tendances politiques diverses, revendiquent ensemble.

Au pays du pape François, où le poids de la religion est encore très présent, l’Église s'est mobilisée comme jamais pour faire échec à la légalisation de l'IVG, approuvée par la Chambre des députés, mais rejetée par le Sénat dans la nuit du 8 au 9 août 2018.

- "Colonisation, soumission" -

Si le mouvement MeToo a le vent en poupe dans le monde, ce n'est pas le cas en Argentine, estime Florencia Pata, 22 ans, étudiante et militante féministe de NiUnaMenos.

"Il y a encore de nombreux cadenas dans la société. La majorité continue de trouver des circonstances atténuantes aux violences machistes", dénonce la jeune femme qui dit avoir "honte" du retard de l'Amérique latine.

"On ne demande rien de plus que l'égalité, des droits que les Européennes ou les Nord-Américaines ont conquis dans les années 1960 et 70", ajoute Florencia Pata.

"La colonisation, les doctrines religieuses et la culture de la soumission ont laissé des traces, estime-t-elle. L’église continue de faire obstacle au développement des femmes. Contre le vote des femmes, le divorce, et l'avortement".

A part Cuba, l'Uruguay et la capitale du Mexique, l'avortement reste illégal en Amérique latine, où il se pratique de manière clandestine, dans des conditions sanitaires déplorables.

En Argentine, les autorités estiment à 500.000 le nombre d'avortements pratiqués chaque année.

Le mouvement argentin "est avant-gardiste dans le sens où il mobilise beaucoup et il interpelle car ce sont des actions percutantes, en lien avec les réseaux sociaux", juge Lissell Quiroz-Pérez, docteure en histoire, spécialiste de l'Amérique latine et du féminisme à l'université de Rouen (France).

"En même temps, c’est un mouvement qui répond à une urgence de la région, où l'on prend enfin conscience que cette violence contre les femmes est un dossier à traiter en priorité dans l’agenda politique", ajoute-t-elle.

La prise de conscience vaincra-t-elle les résistances?

"Nous avons obtenu la légalisation sociale de l'avortement, et une prise de conscience que c'est un droit, c'est la clé pour l'avenir", assure Celeste Mac Dougall, présente à Cannes à l'occasion de la présentation du documentaire "Que sea ley" (Une loi vite) de l'Argentin Juan Solanas.

A quelques semaines des élections d'octobre en Argentine, les féministes veulent installer la légalisation de l'avortement au centre du débat politique.