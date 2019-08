Une youtubeuse américaine frappe son chien et publie la vidéo par erreur (vidéo)

Brooke Houts est une youtubeuse qui publie régulièrement des vidéos avec son chien. Sauf que cette fois-ci, elle se filme en train de le frapper et publie la vidéo par erreur. Ces images peuvent choquer.

La jeune youtubeuse, Brooke Houts, est l’exemple de la différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Sur sa chaîne, elle s'affiche régulièrement avec son doberman. Leur lien semble très fort, sauf que ce n’est qu’une apparence. La jeune fille a publié par erreur des rushs où elle frappe son chien.

Elle tournait une vidéo où elle souhaite piéger l’animal en remplaçant une porte par du film plastique. Sur les images qui suivent, on voit l’américaine de 20 ans frapper son chien, le plaquer au sol et elle semble même lui cracher dessus alors que son chien ne réclame que des caresses et cherche à s’amuser.

La polémique a explosé sur les réseaux sociaux. Brooke a évidemment retiré la vidéo et a présenté ses excuses sur son compte Twitter: "Je présente mes excuses à tous ceux qui ont pu être affectés par ce montage." Elle assure ne pas battre son doberman, mais reconnait qu’elle n’aurait pas dû se montrer aussi agressive envers lui.