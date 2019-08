Vinalmont: une dame violemment attaquée par ses trois bergers allemands

Une Wanzoise, née en 1957, a été violemment attaquée par ses trois bergers allemands mardi soir à Vinalmont, a indiqué la police de la zone Meuse-Hesbaye. La propriétaire des chiens a subi de multiples morsures et a dû être emmenée au CHR de Huy par son compagnon. L'hôpital a alors alerté la police de la zone Meuse-Hesbaye.

Les chiens s'en seraient pris à la dame lorsque celle-ci leur donnait à manger. Les animaux ont dans un premier temps été neutralisés dans l'habitation. Ils se seraient battus entre eux et l'un en serait mort. Un vétérinaire a euthanasié les deux autres chiens. L'état de santé de la victime était considéré comme critique au moment de son hospitalisation mardi soir.

Ses jours ne sont plus en danger, mais la dame demeure sous surveillance car les blessures étaient sérieuses et une surinfection reste possible. Le commissaire de la zone de police Meuse-Hesbaye, a précisé qu'une information judiciaire avait été ouverte et que le parquet avait été avisé.