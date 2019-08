De super skateurs rivalisent sur un tout nouveau bowl à Chelles

A un an des Jeux de Tokyo où le skateboard fera son entrée dans la famille olympique, des riders parmi les meilleurs du monde inaugurent vendredi et samedi un tout nouveau bowl à Chelles (Seine-et-Marne), lors d'une étape d'un circuit pro.

Conforme aux critères olympiques, le bowl de Paris/Chelles est la première infrastructure de cette ampleur créée en Ile-de-France pour intégrer le circuit pro privé Vans Park Series, qui a soutenu financièrement le projet aux côtés des collectivités (région, CNDS, municipalité).

Chelles accueille la 4e et dernière étape du circuit pro, après Shanghai (Chine), Sao Paulo (Brésil) et Montréal (Canada), clôturant les qualifications pour la grande finale mondiale, les 6 et 7 septembre à Salt Lake City (Etats-Unis). Seuls les 5 meilleurs au classement général, chez les filles et chez les garçons, pourront décrocher leur billet pour Salt Lake.

Les Brésiliens Pedro Barros et Yndiara Asp ainsi que l'Américain Tom Schaar seront en première ligne, le tout commenté par la légende du skateboard, Tony Hawk.

"C'est une première pour Chelles, c'est cool que ça se passe en France. On a un vrai bowl digne d'un Vans Park Series", se réjouit auprès de l'AFP le Français Vincent Matheron, qui pointe à la 3e place du classement général, et l'un des meilleurs Français en lice pour les JO-2020.

Matheron est un pro du bowl, l'une des deux épreuves avec le 'street' qui sera aux JO. Les deux se déroulent dans un park distinct: le street propose un parcours sur des obstacles inspirés du mobilier urbain quand le bowl (appelé 'park terrain' aux JO) consiste à envoyer des figures en se propulsant sur des courbes arrondies.

Le bowl de Chelles, structure extérieure, est partie intégrante du club de skateboard Cosanostra, né il y a 20 ans et qui reçoit entre 10.000 et 12.000 pratiquants par an pour 170 licenciés au club.