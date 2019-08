Prévisions météo: la drache prévue ce vendredi va-t-elle rester pour le week-end?

Si vous sortez, n'oubliez pas votre anorak! L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune sur toute la Belgique pour de l'orage. "Au cours de cette journée de vendredi, nous prévoyons des averses intenses avec probablement beaucoup de précipitations en peu de temps ainsi qu'un risque de fortes rafales. Il pourra y avoir localement des averses orageuses, qui pourront être localement accompagnées de grêle dans l'après-midi, principalement sur la partie sud-est du pays", prévient l'IRM. L'alerte a débuté ce vendredi à 10h et devrait se terminer à 20h.



Toutefois, principalement sur l'ouest, les chances d’éclaircies augmenteront en cours de journée. Il fera assez chaud avec des maxima entre 23 et 27 degrés. Le vent sera modéré et parfois localement assez fort de secteur sud. Rafales de 50 à 60 km/h, voire éventuellement plus sous les averses intenses.



Durant la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité deviendra variable et le temps généralement sec. A la mer, le risque de l'une ou l'autre averse sera plus grand. Le temps restera très doux avec des minima entre 14 et 19 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest, se renforçant en fin de nuit pour devenir assez fort et à la côte, fort. Rafales de 50 à 60 voire 65 km/h en cours de nuit.





Le 1722 activé



Suite à l'avertissement orage de l'IRM, le SPF Intérieur a décidé d'activer le numéro 1722. Le SPF Intérieur demande :

de ne pas appeler le 1722 pour des dommages pour lesquels aucune intervention des pompiers n'est requise. Par exemple, si des tuiles du toit ont été emportées par le vent, si un arbre dans le jardin a été abattu, si votre trampoline se retrouve dans le jardin des voisins ou si une gouttière se détache légèrement, vous n'avez pas à appeler les pompiers. Dans ce genre de cas, vous devez trouver vous-même une solution en contactant éventuellement un professionnel qualifié (par exemple, un couvreur ou un jardinier) et ne pas appeler le 1722. si vous avez besoin d'aide des services d'incendie en raison de dégâts liés au mauvais temps, contactez le guichet électronique de votre zone de secours (si elle en possède un) pour les informer directement ou composer le numéro 1722 pour les interventions non urgentes des services d’incendie. d’appeler uniquement le 112 si la vie d’une personne est potentiellement en danger .





Samedi plus doux mais venteux, dimanche plus radieux



Samedi, le temps sera doux mais venteux avec une nébulosité variable et quelques averses. Maxima de 20 à 22 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et de 22 à 24 degrés dans les autres régions. Le vent de sud-ouest sera assez fort avec des pointes de 70 km/h, le long du littoral parfois fort avec des pointes de 80 km/h.



Dimanche, le temps sera doux et généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Le vent d'ouest à sud-ouest diminuera pour redevenir modéré. Maxima de 20 à 24 degrés.





Retour des orages lundi



Lundi, temps variable avec des averses. Localement un orage sera possible. Les maxima ne dépasseront pas les 20 ou 21 degrés.



Mardi, la nébulosité sera variable avec quelques averses. Le temps restera toutefois généralement sec mais frais avec des maxima de l'ordre de 19 ou 20 degrés.



Mercredi, le risque de précipitations semble augmenter en cours de journée à partir de l'ouest. Le vent de sud-ouest se renforcera et il fera frais pour la saison.



Jeudi, le temps devrait rester variable avec parfois des averses et des maxima de 18 degrés dans le centre.