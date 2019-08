MotoGP: Marquez devant Vinales aux essais libres du GP d'Autriche vendredi

Marc Marquez (Honda), a réalisé vendredi le meilleur temps des deux séances d'essais libres combinées du GP moto d'Autriche devant Maverick Vinales (Yamaha), la première Ducati, celle d'Andrea Dovizioso, pointant en 3e position.

Le quintuple champion du monde espagnol dans la catégorie reine, actuellement en tête du championnat du monde, a devancé son compatriote de 066/1000e et l'Italien de 117/1000e. Ce dernier a réalisé son meilleur temps lors de la séance du matin alors que Marquez et Vinales l'ont fait dans la séance de l'après-midi. "DesmoDovi" n'est pas parvenu à passer sous la barre de 1 min 24 secondes comme l'ont fait ses deux adversaires.

Le Japonais Takaaki Nagakami est 4e à 0.155/1000e et le "rookie" français Fabio Quartararo (Yamaha-LCR) 5e à 237/1000e.

Les Ducati sont données comme favorites de la course après avoir remporté les trois dernières éditions mais auront fort à faire pour battre Marc Marquez qui a gagné six courses cette saison, dont les deux dernières, et compte 63 points d'avance sur Dovizioso au classement provisoire du championnat du monde.

L'autre Français, Johann Zarco (KTM), est 15e après avoir lui aussi réalisé son meilleur temps lors de la première séance. Les KTM sont chez elles en Autriche et cherchent à obtenir un bon résultat sur ce circuit de 4,3 km connu sous le nom de "Red Bull Ring" et où se dispute également le GP de F1 chaque année. C'est le Portugais Miguel Oliveira de l'écurie française Tech3 qui s'est montré vendredi le plus rapide des quatres motos autrichiennes engagées avec la 7e position au classement combiné.

Les essais qualificatifs ont lieu samedi après une 3e séance d'essais libres et la course dimanche (départ à 14h00, 12h00 GMT).

. Classement combiné des deux séances d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, 11e manche du championnat du monde MotoGP, disputées vendredi sur le circuit de Spielberg (4,318 km).

1. Marc Marquez (ESP/Honda): 1:23.916

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.066

3. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.117

4. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) à 0.155

5. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) à 0.237

6. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.392

7. Miguel Oliveira (POR/KTM-Tech3) à 0.410

8. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0.414

9. Cal Crutchlow (GBR/Honda) à 0.420

10. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.502

...

15.Johann Zarco (FRA/KTM) à 0.754

(Selon le système en vigueur pour le MotoGP, les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps au cours des trois premières séances d'essais libres participent directement à la séance qualificative du samedi, qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ. Les pilotes les moins rapides devant participer à une séance qualificative préalable permettant aux deux meilleurs temps d'être repêchés parmi les meilleurs.)