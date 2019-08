La cocaïne échouée sur une plage néo-zélandaise aurait pu dériver sur 2.000 km en un an

(Belga) Une cargaison de cocaïne rejetée sur une plage néo-zélandaise pourrait bien avoir dérivé un an en mer de Tasman depuis les côtes australiennes, distantes de plus de 2.100 km, a annoncé vendredi la police.

Les enquêteurs ont fait un lien entre la découverte mercredi soir à Bethells Beach, à l'ouest d'Auckland de 20 paquets de drogue et une cargaison qui avait été précipitamment jetée à l'eau en août 2018 au large des côtes de Nouvelle-Galles du Sud, un Etat de la côte est de l'Australie. "Un semi-rigide avait été repéré par les garde-côtes australiens au large du nord de la Nouvelle-Galles du Sud alors qu'il se dirigeait vers la côte, et des agents avaient été envoyés pour les intercepter", a déclaré à la presse l'inspecteur Colin Parmenter. "Les deux personnes à bord du bateau avaient été vues en train de jeter la cocaïne par dessus bord et avaient été arrêtées". Une partie de la cargaison avait été retrouvée en divers endroits de la côte est de l'Anstralie, du Nord du Queensland jusqu'à la Nouvelle-Galles du Sud, et les paquets retrouvés à l'ouest d'Auckland, sur le littoral de la mer de Tasman portaient les mêmes inscriptions. "Les produits retrouvés à Bethells Beach semblent faire partie de la même cargaison et avoir dérivé au cours de l'année écoulée, car les inscriptions et les emballages ressemblent à ceux saisis en Australie", a expliqué M. Parmenter. La police continue de patrouiller dans la zone de Bethells Beach car "il y a une petite possibilité que d'autres paquets arrivent". Jeudi, il avait exhorté les personnes qui retrouveraient de tels colis à les restituer aux autorités. Des médias locaux avaient rapporté que les paquets étaient contenus dans un filet et que la présence de coquillages laissait penser qu'ils avaient passé un certain temps dans l'eau. En 2016, 500 kilos de méthamphétamine, pour une valeur à la revente de 500 millions NZD (287 millions EUR), avaient été découverts sur une plage de l'extrême nord du pays. (Belga)