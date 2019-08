Birmanie: 13 morts et des dizaines de blessés dans un glissement de terrain

(Belga) Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies de mousson a tué au moins 13 personnes et fait des dizaines de blessés dans l'est de la Birmanie, ont annoncé les autorités locales vendredi.

Les inondations dans le pays ont déjà forcé des dizaines de milliers d'habitants à quitter leur domicile. Un torrent de boue a emporté 16 maisons et un monastère vendredi matin dans le village de Thae Pyar Kone, dans l'Etat Mon (sud), a raconté Myo Min Tun, un responsable local joint par téléphone par l'AFP. "Le bilan est pour l'heure de 13 victimes, et 27 autres personnes ont été transportées à l'hôpital de Mawlamyine (capitale de l'Etat Mon)", a-t-il indiqué. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour retrouver des survivants ou évacuer les corps d'éventuelles autres victimes. Des ouvriers tentent également de déblayer le principal axe reliant Mawlamyine à Rangoun, sur lequel près de 2 mètres de débris se sont accumulés par endroits, a ajouté Myo Min Tun. A travers le pays, les averses torrentielles ont fait sortir les rivières de leur lit, et les populations vivant près des côtes ont été averties des risques de grande marée. Des images aériennes prises par l'AFP jeudi de la région de Bago montraient une zone devenue un immense lac, particulièrement le village de Shwegyin. Seuls des toits de maisons dépassaient des flots de la rivière Sittaung en crue, tandis que des habitants tentaient de fuir à pied ou en bateau. Selon les autorités, au moins 30.000 personnes ont été déplacées, principalement dans la région de Bago (sud), et dans les Etats Mon et Karen, beaucoup trouvant refuge dans des monastères. Selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU, environ 89.000 personnes en tout ont été déplacées ces dernières semaines, mais beaucoup ont pu retourner chez elles. Le Vietnam connait lui aussi des pluies diluviennes cette semaine, qui ont fait au moins huit morts dans le centre montagneux du pays. Les sauveteurs ont dû évacuer des dizaines de villageois à l'aide d'une tyrolienne dans la province de Lam Dong, dans le sud du pays. (Belga)