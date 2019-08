Un couple de pingouins homosexuels du zoo de Berlin va accéder à la paternité

(Belga) Deux pingouins homosexuels du zoo de Berlin vont prochainement accéder à la paternité. Le staff lui a confié le mois dernier un oeuf à adopter, a indiqué vendredi le porte-parole du zoo, Maximilian Jaeger.

"Les deux pingouins mâles agissent comme des parents exemplaires, réchauffant à tour de rôle l'oeuf", a précisé M. Jaeger. Les pingouins Skipper et Ping restent toujours près de l'oeuf et le protègent des autres animaux. Le couple est arrivé à Berlin en avril, en provenance du zoo de Hambourg. Les animaux âgés de 10 ans ont clairement montré des signes de désir d'avoir un oeuf. "Ils essayaient de faire éclore des poissons et des pierres", selon M. Jaeger. Après les avoir observés, le staff du zoo leur a confié un oeuf provenant de la seule femelle du groupe qui n'avait pas réussi à faire éclore les siens ces dernières années. Dès qu'ils ont reçu cet oeuf, les pingouins se sont mis au travail. "Nous ne sommes toutefois pas certains que l'oeuf a bien été fécondé. Si c'est le cas, il devrait éclore dans 55 jours environ." Ce n'est pas le seul cas recensé de couple homosexuel chez les pingouins, tant en captivité qu'à l'état sauvage. "Des couples homosexuels existent dans leur habitat naturel", ajoute M. Jaeger ajoutant que ce n'était pas si rare. D'autres zoos ont déjà fait adopter des oeufs par des couples homosexuels, avec succès. Pour Berlin, il s'agirait d'une première. (Belga)