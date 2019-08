Décès de l'ancien ministre de la Défense José Desmarets

(Belga) L'ancien vice-Premier ministre et ministre de la Défense José Desmarets (PSC) est décédé, a indiqué vendredi la députée cdH Catherine Fonck sur Twitter.

José Desmarets était né le 16 septembre 1925 à Schaerbeek. Durant sa carrière, ce licencié en sciences politiques et docteur en droit a notamment été échevin à Uccle, ministre de la Défense nationale (1979-1980), ministre de la Planification et de la gestion scientifique (1980) et ministre des Classes moyennes (1980-1981). En 1982, il avait également été reconnu Juste parmi les Nations par le mémorial de Yad Vashem de Jérusalem. (Belga)