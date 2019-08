Fusillades aux Etats-Unis - USA: arrestation d'un jeune proche des suprémacistes blancs qui envisageait des attentats

(Belga) Un jeune homme proche des suprémacistes blancs a été inculpé vendredi à Las Vegas pour détention de matériel pouvant servir à la fabrication d'une bombe et envisageait de commettre des attentats, notamment contre une synagogue, ont annoncé les services du procureur de la ville.

Des agents du FBI, la police fédérale américaine, ont enregistré les conversations que Conor Climo, un agent de sécurité de 23 ans, entretenait sur internet avec une "organisation extrémiste de suprémacistes blancs" déterminée à commettre "des actes violents et terroristes", a déclaré dans un communiqué le bureau du procureur de Las Vegas. Les discussions en ligne portaient notamment sur la fabrication d'explosifs, d'attaques contre une synagogue et la mise sous surveillance d'un bar fréquenté par la communauté homosexuelle, selon l'acte d'accusation examiné vendredi par un tribunal fédéral du Nevada. Conor Climo a été arrêté jeudi et les enquêteurs ont saisi un carnet dans lequel il avait dessiné les plans d'un attentat potentiel dans la région de Las Vegas ainsi que les schémas d'une bombe à retardement. "Les menaces violentes motivées par la haine et visant à intimider nos communautés religieuses ou LGBTQ n'ont pas leur place dans ce pays", a insisté le procureur Nicholas Trutanich. S'il est condamné, Conor Climo risque 10 ans de prison et 250.000 dollars d'amende. Selon le communiqué du procureur, les membres de l'organisation d'extrême droite avec lesquels il communiquait "croient en la supériorité de la race blanche" et appellent à des attaques contre le gouvernement fédéral, des minorités raciales ou religieuses ainsi que contre la communauté homosexuelle. Cette arrestation intervient après une série de fusillades meurtrières qui ont endeuillé les Etats-Unis. Le tireur qui a abattu 22 personnes samedi dans un hypermarché de la ville texane d'El Paso a affirmé en garde à vue avoir voulu attaquer des "Mexicains" et avait publié sur internet un pamphlet raciste peu avant le drame. (Belga)