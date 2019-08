A nouveau, un enfant de djihadiste belge perd la vie en Syrie

(Belga) Une enfant de djihadistes belges est décédée récemment en Syrie, écrivent samedi De Morgen et Het Laatste Nieuws. Elle était venue au monde il y a une semaine dans le camp d'al-Hol. C'est le quatrième décès d'un enfant de djihadiste belge en cinq mois.

Il y a exactement une semaine, la Belge Nora Verhoeven (24 ans) a mis au monde une fille, Emma, qui est décédée peu après l'accouchement. La jeune femme séjourne dans le camp d'al-Hol dans le nord-est de la Syrie, où vivent plus de 70.000 personnes, dont plus de 11.000 membres de familles de djihadistes étrangers qui combattaient dans les rangs de l'Etat islamique. Sa grossesse n'a pas été bien suivie, selon les quotidiens. Les circonstances de la mort du nouveau-né sont peu claires. C'est la quatrième fois qu'un enfant de djihadiste belge perd la vie depuis le mois de mars. La situation humanitaire à al-Hol s'est fortement détériorée, avec de nombreux cas de dénutrition pour les enfants. Nora Verhoevenest mariée à Koundi Annas, un djihadiste originaire de Grimbergen, dont elle a été séparée par la chute de Baghouz. On ne sait pas s'il est encore en vie.