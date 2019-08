Une impressionnante tornade a frappé la ville d'Amsterdam (vidéo)

Une tornade s'est formée vendredi soir dans le centre d'Amsterdam, occasionnant quelques dégâts dans la capitale néerlandaise, a indiqué l'institut météo Weeronline. Un bateau a notamment été emporté et un arbre est tombé sur une piste cyclable. Il n'y a pas eu de blessés.



De nombreux internautes ont partagé des images parfois spectaculaires sur les réseaux sociaux. On y voit la tornade se déplacer à vive allure sur l'eau et sur des bâtiments.

Une violente tornade a également frappé le Grand-Duché de Luxembourg, vendredi, faisant sept blessés, d'après un bilan provisoire du gouvernement. Les rafales ont atteint 128 km/heure, selon les services météorologiques.