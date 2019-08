Violente tornade au Luxembourg: ce spécialiste explique le phénomène (vidéo)

Dix-neuf personnes ont été blessées, dont une souffrant de multiples fractures, dans la tornade qui a frappé le sud-ouest du Grand-Duché de Luxembourg, a indiqué samedi le porte-parole des services de secours. Le précédent bilan faisait état de 14 blessés.

Comment expliquer ce phénomène ? Un spécialiste s'est exprimé dans le RTL INFO 13H au micro de nos journalistes Arnaud Gabriel et Emmanuel Tallarico.

"C’est assez complexe car on doit avoir un orage assez violent avec des mouvements ascendants, et on doit avoir une rotation dans l’orage, qui se forme à partir de vents instables. Même s’il y a des rotations dans les orages, il n’est pas dit qu’on va avoir une tornade. Dans 10% des cas, une tornade se forme", indique Karim Hamid, prévisionniste à l’IRM (Institut Royal de Météorologie). "Il faut aussi avoir de l’humidité dans les basses couches. Il faut quand même avoir beaucoup d’ingrédients pour voir une tornade se former jusqu’au sol."