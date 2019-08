Dix-neuf blessés dans la tornade qui a frappé le Luxembourg

(Belga) Dix-neuf personnes ont été blessées, dont une souffrant de multiples fractures, dans la tornade qui a frappé le sud-ouest du Grand-Duché de Luxembourg, a indiqué samedi le porte-parole des services de secours. Le précédent bilan faisait état de 14 blessés.

Un autre blessé est hospitalisé dans un état grave à la suite d'un choc et d'une attaque cardiaque. La tornade a frappé les entités de Pétange et Bascharage, où 180 immeubles ont été endommagés ou perdu leur toit, selon le gouvernement luxembourgeois. Une centaine d'habitations sont inhabitables. Les services de secours et la police ont reçu plus de 1.000 appels en quelques minutes. Les dégâts sont très importants. Leur montant n'a pas encore été évalué. Le nettoyage devrait prendre plusieurs jours. Quelque 200 pompiers, 40 policiers et 50 militaires sont mobilisés. Des centres de secours ont été ouverts dans les deux localités pour accueillir les personnes dont le logement est inhabitable. Le Premier ministre Xavier Bettel, qui a écourté ses vacances, a assuré que le gouvernement aidait "ceux qui ont été affectés". (Belga)