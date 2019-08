"Nora, où es-tu ?!": la police malaisienne diffuse la voix de sa mère dans la jungle dans l'espoir de la retrouver (vidéo)

Les autorités locales ont diffusé par mégaphone jeudi des enregistrements vocaux de la mère de l'adolescente franco-irlandaise disparue depuis cinq jours dans une forêt proche de Seremban en Malaisie, dans l'espoir qu'elle se manifeste, a indiqué la police.

Des membres de tribus connaissant particulièrement bien cette zone de jungle se sont joints à des centaines de personnes participant aux recherches, criant le nom de Nora , a-t-elle précisé. Cette jeune fille de 15 ans, souffrant d'un léger handicap, a disparu dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle venait d'arriver pour des vacances avec sa famille.

Nora a disparu de la chambre qu'elle partageait avec sa soeur et son frère, selon sa famille, dès sa première nuit dans ce pays, à Dusun Resort, une station touristique située en lisière d'une forêt tropicale à environ 70 km au sud de Kuala Lumpur. L'adolescente habite à Londres avec ses parents, un couple franco-irlandais. Ses proches pensent qu'elle a été enlevée, mais la police locale évoque seulement une disparition inquiétante.

"Ce (jeudi) matin, nous avons diffusé ces enregistrements de la voix de sa mère", a indiqué à la presse le chef de la police régionale, Mohamad Mat Yusop. Les voix d'autres membres de la famille ont également été enregistrées dans le but d'être utilisées, a-t-il précisé.





"Elle est vulnérable"



Les enquêteurs pensent que la jeune disparue se trouve encore dans la zone de forêt où ils concentrent leurs recherches. Un hélicoptère équipé d'un dispositif de recherche thermique, des plongeurs, des drones et des chiens renifleurs sont venus épauler les recherches, menées par plus de 250 personnes, selon les autorités.

Les enquêteurs ont indiqué avoir interrogé une vingtaine de personnes, et examiner des empreintes digitales relevées sur une vitre de sa chambre. La famille a lancé un appel chargé d'émotion mercredi soir: "Nous demandons à tous de garder Nora dans leurs esprits et de continuer à soutenir sa recherche", a déclaré sa tante, Eadaoin Agnew, dans une vidéo diffusée par le Lucie Blackman Trust, une organisation qui soutient les familles de Britanniques disparus à l'étranger.

"Nora est toujours portée disparue. Elle est vulnérable et nous avons besoin de faire tout ce qui est possible pour la ramener chez elle", a dit Mme Agnew.