Manchester City et Kevin De Bruyne répondent en champions à Liverpool et écrasent West Ham

Manchester City et Kevin Debruyne qui a joué 79 minutes, ont répondu à Liverpool (4-1 contre Norwich City vendredi), en s'imposant avec la manière sur la pelouse de West Ham, 0-5 (mi-temps: 0-1), grâce notamment à un triplé de Raheem Sterling, samedi au London Stadium lors de la première journée de Premier League de football. De Bruyne a d'ailleurs offert le premier de ses trois buts à Sterling à la 51e. Le Brésilien Gabriel Jesus avait auparavant ouvert le score sur un centre de Kyle Walker à la 25e.

Un deuxième but de Sterling n'a pas été validé suite à l'intervention (judicieuse) de l'assistance video (VAR) - c'est nouveau en Premier League - à la 53e. Magnifiquement servi par une petite passe de Riyad Mahrez par-dessus la défense, Sterling a ensuite remporté son duel face à Lukasz Fabianski (0-3, 75e). De Bruyne a cédé sa place à l'international allemand Ilkay Gündogan, quatre minutes plus tard. Kun Agüero a inscrit le numéro quatre à la 86e. Il avait pourtant manqué son penalty (faute d'Issa Diop sur Mahrez) mais a pu le retirer (Declan Rice était entré trop tôt dans la surface) grâce au VAR. Ce but permettait aux "Citizens" de passer devant les "Reds" à la différence de buts. Sterling a ensuite brillé une dernière fois, sur une nouvelle passe décisive de Mahrez (90e+1), histoire de montrer à Liverpool pourquoi "City" était le champion en titre.