Des chapiteaux évacués, des branchages arrachés: les intempéries ont causé des dégâts en Brabant wallon

Les fortes rafales de vent ont occasionné samedi l'évacuation de plusieurs chapiteaux et une quarantaine d'autres interventions des pompiers, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.



En début d'après-midi, les sapeurs ont dû démonter une cheminée qui menaçait de s'effondrer sur le toit d'une habitation située le long de la rue Albert Ier, à Tubize. Plusieurs chapiteaux ont été évacués dans le courant de la journée, notamment à Jodoigne et à Braine-l'Alleud. Dans de nombreuses communes brabançonnes, des branchages et fils électriques ont également été arrachés.