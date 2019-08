Une dame se trompe de vitesse et chute d'un étage avec sa voiture au parking du Carrefour d'Auderghem

Une dame a dû être transportée à l'hôpital, samedi après-midi, après un accident peu courant survenu dans le parking du magasin Carrefour à Auderghem (boulevard du Souverain), ont indiqué les pompiers.

Au volant de sa Fiat Panda, elle se serait trompée de vitesse et aurait malencontreusement enclenché la marche arrière alors qu'elle se trouvait au premier étage du parking. Son véhicule a emporté la rambarde et s'est retrouvé propulsé au rez-de-chaussée, sur deux voitures stationnées.



La conductrice a dû être désincarcérée et emmenée à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.