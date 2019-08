Pentathlon moderne: argent européen pour Prades qui assure sa place aux JO-2020

Le Français Valentin Prades, vice-champion du monde de pentathlon moderne en 2018 et tenant du titre européen, a pris la 2e place des Championnats d'Europe à Bath (Angleterre) samedi, une médaille d'argent qui lui assure sa place aux JO-2020 de Tokyo.

Prades a été devancé de 13 secondes par le Britannique James Cook, champion du monde en titre, à l'issue des épreuves de natation, d'escrime, d'équitation et de laser-run (course à pied et tir).

"Je suis très content de ma performance, ça montre que je suis encore très régulier. Malheureusement, Jamie a été trop fort aujourd'hui pour que je puisse défendre mon titre", a souligné Prades.

"Je suis très content d'avoir mon ticket olympique officiellement ce soir à mon nom, je vais pouvoir préparer les Jeux olympiques sereinement", a-t-il ajouté, donnant rendez-vous à Cook pour la revanche aux Mondiaux dans quatre semaines à Budapest.

Valentin Belaud, champion du monde en 2016 juste avant les Jeux de Rio, a pris la 10e place.

Chaque nation peut qualifier au maximum deux athlètes pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Les Mondiaux-2019, et 2020 fin mai à Xiamen (Chine) délivreront chacun trois places, ainsi que le classement olympique qualificatif au 31 mai 2020 qui offre six places.

Un pays qui aura plus de deux athlètes qualifiés pourra choisir ses deux représentants pour Tokyo.

Les Championnats d'Europe se terminent dimanche avec l'épreuve féminine et la vice-championne olympique de Rio-2016, Elodie Clouvel.