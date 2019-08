Les Belges à l'étranger - Toulouse et Aaron Leya Iseka arrachent un point à Brest dans les dernières minutes

(Belga) Toulouse a obtenu son premier point de la compétition en Ligue 1 samedi lors de la journée inaugurale sur la pelouse de Brest (1-1). Les coéquipiers d'Aaron Leya Iseka, monté au jeu à la 72e, ont égalisé à la 89e minute de jeu.

Brest pensait avoir fait le plus dur en première période lorsque le milieu de terrain Mathias Autret a ouvert le score à la 25e minute de jeu. L'équipe locale a même eu l'occasion de doubler la mise sur penalty à la 84e mais l'attaquant Gaetan Charbonnier s'est heurté à la main ferme du portier Baptiste Reynet. En toute fin de rencontre, Toulouse est finalement parvenu à arracher le point du match nul grâce à une frappe placée de Efthymios Koulouris (89). À noter que l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise Luka Elsner a débuté son aventure à Amiens par une défaite à Nice (2-1). Rapidement réduits à dix suite à l'exclusion d'Eddy Gnahore (27), les visiteurs ont bien répondu via Chadrac Akolo (81) à l'ouverture du score de Christophe Herelle (32) mais ils n'ont rien pu faire face au but décisif de l'ancien défenseur du Standard de Liège et de Charleroi Dante Bonfim dans les ultimes secondes (90+5). En Eredivisie, Charly Junior Musonda est monté au jeu à la 67e minute de jeu lors de la victoire de Vitesse Arnhem sur le terrain de Willem II (0-2) lors de la deuxième journée du championnat des Pays-Bas. Jay-Roy Grot (55) et Tim Matavz (70) ont inscrit les deux buts de la rencontre qui permettent à Vitesse de rester invaincu et de grimper à la quatrième place du classement avec quatre unités. (Belga)