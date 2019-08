Des nuages ce dimanche après-midi mais pas encore d'importantes pluies

(Belga) Dimanche après-midi, de nombreux champs nuageux dessineront le ciel avec quelques éclaircies, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Sur la plupart des régions, le temps restera sec, mais sur le sud-est, il fera très nuageux avec temporairement le risque d'un peu de pluie ou d'une averse. Sur l'ouest, de larges éclaircies persisteront, mais une faible averse sera possible sur la région côtière. Les maxima seront de 18° sur les hauteurs ardennaises et de 20° à localement 23° sur les autres régions. Le vent sera généralement modéré, et à la mer parfois assez fort, de sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Dimanche soir, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec peu à peu de larges éclaircies et localement la formation de brume. Le risque d'une averse locale n'est pas totalement exclu, surtout sur la région côtière en fin de nuit. Les minima iront de 8° en Hautes-Fagnes à 14° à la mer. Lundi matin, il fera sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Localement, de la brume est possible. A la mer, il fera partiellement nuageux avec la possibilité d'une averse. Des nuages cumuliformes se développeront assez vite et pourront déboucher sur des averses de pluie voire orageuses. En début de journée, ce risque concernera essentiellement le nord-ouest et le sud-est alors qu'il se généralisera à l'ensemble du pays l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 18° et 22°. Le restant de la semaine, il y aura régulièrement des périodes de pluie ou d'averses. Les maxima seront proches de ou légèrement inférieures à 20°. (Belga)