Une villa détruite par un incendie à Mont-de-l'Enclus: aucun blessé, le chien des occupants a survécu

Un incendie a totalement ravagé une habitation d'Orroir (Mont-de-l'Enclus, en province de Hainaut), dans la nuit de samedi à dimanche. Les occupants, qui étaient absents, devront être relogés.

Les services de secours de Wallonie picarde et de Flandre ont été alertés samedi, peu après 23h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue Delfière à Orroir, à la limite de la frontière linguistique.



Les pompiers d'Avelgem sont arrivés les premiers sur place. Venant de Leuze-en-Hainaut et d'Estaimpuis, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.



"L'habitation, qui était en flammes à l'arrivée des premiers secours, est une ancienne villa quatre façades comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménagés. Cette maison était isolée et les propriétaires étaient absents. On ne déplore donc ni extension de l'incendie, ni blessé. Le chien, qui était dans le jardin, a survécu. La maison a été totalement détruite", explique dimanche matin le lieutenant Guy Michaux qui a dirigé l'intervention des pompiers de Wapi.



Selon les services de secours d'Avelgem, le feu aurait pris à l'arrière du bâtiment, dans la cuisine. Un expert devra néanmoins déterminer les causes précises du sinistre. Avisé des faits, le bourgmestre de Mont-de-l'Enclus prendra contact avec les occupants afin de leur trouver un logement.