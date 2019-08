Bébés pandas à Pairi Daiza: le parc partage une adorable vidéo de "Baby Boy" nourri au biberon (vidéo)

Deux nouveaux bébés pandas géants sont nés ce 8 août au parc animalier Pairi Daiza, à Cambron. Il s'agit des deuxième et troisième naissances de bébés pandas géants à Pairi Daiza, et dans le Benelux, après celle de Tian Bao en 2016, a précisé le parc. Les responsables du jardin animalier se sont félicités de la date de la naissance, le 8 août, ou 08/08, ce chiffre étant celui de la chance dans la culture chinoise.

Sur sa page Facebook, le parc partage d'adorables vidéos des premières heures des nouveaux nés. "Petits pandas doivent tous les deux devenir grands. C'est pourquoi, cette fois, c'est Baby Boy qui est nourri au biberon tandis que Baby Girl est avec Hao Hao, leur maman", peut-on lire.



Pairi Daiza explique aussi cette alternance entre la couveuse et les bras de Hao Hao pour chacun des jumeaux. "Lors de naissances de jumeaux, il est en effet très fréquent que la mère délaisse un des deux petits. En agissant de la sorte, nos équipes de soigneurs et de vétérinaires cherchent à augmenter les chances de survie des deux petits, en leur offrant à tous les deux du temps avec maman et l'occasion à leurs soigneurs de suivre de très près leur évolution et leur santé".

Les parents prêtés pour 15 ans

Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe à Brugelette en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc. Le 2 juin 2016, un petit mâle était né et avait reçu le nom de Tian Bao, "Trésor du Ciel". Les naissances restent rares pour cette espèce en danger. "C'est un nouvel espoir pour la préservation de cette espèce classée vulnérable par l'International Union for Conservation of Nature (IUCN) et dont les réintroductions dans la nature de spécimens nés parmi les hommes sont couronnées de succès", s'enthousiasme le jardin animalier.

Selon Pairi Daiza, onze pandas géants nés en captivité ont, à ce jour, déjà été réintroduits en pleine nature. Neuf sont toujours en vie actuellement.